В Харьковской области в течение суток сгорело 4 автомобиля
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В Харьковской области за прошедшие сутки сгорело четыре автомобиля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области.
Так, 12 марта ночью подожгли "ВАЗ Лада Калина", владельцем которого является 39-летний мужчина. Огонь также повредил правую сторону соседней машины. В результате владелец получил материальный ущерб на сумму около 100 тысяч гривен.
В ходе розыскных действий полицейские обнаружили вероятного злоумышленика. Ним оказался 37-летний харьковчанин, у которого при поверхностном осмотре обнаружили газовый баллончик, печати, права, нож и балаклаву.
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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.
Еще один поджог произошел ночью 13 марта. На месте происшествия было обнаружено бутылку из-под бензина и спички. Одной из версий является поджог. В результате пожара автомобиль "ВАЗ" полностью уничтожено огнем.
13 марта в 2:32 в пгт Солоницевка произошло возгорание автомобиля "ВАЗ" 31-летнего местного жителя. Пожар был ликвидирован, пострадавших нет. Автомобиль сгорел полностью. Причина возгорания и материальный ущерб устанавливаются.
По указанным фактам открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Личности злоумышленников устанавливаются.
Напомним, в Луцке полиция открыла уголовное производство по факту поджога двух автомобилей.