У Хмельницькому біля заправки спалахнула іномарка
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Сьогодні, 14 березня, у Хмельницькому поблизу газозаправної станції горів автомобіль. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС області.
"Сьогодні, 14 березня о 12:30 до служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в обласному центрі на Проспекті Миру сталося загоряння легкового автомобіля Volkswagen Golf поблизу газозаправної станції", - йдеться у повідомленні.
На місце події прибули рятувальники і встановили, що загоряння виникло у моторному відсіку автомобіля.
Як повідомили у прес-службі, пожежу було ліквідовано працівниками газозаправної станції, а рятувальники вжили заходів щодо унеможливлення повторного займання.
Причина пожежі та збитки з’ясовуються.
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