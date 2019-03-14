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На Вінниччині горів рейсовий автобус

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Сьогодні, 14 березня, на автошляху Вінниця-Київ за межами м. Калинівка горів рейсовий автобус Вінниця-Житомир. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

На Вінниччині горів рейсовий автобус

Сьогодні об 11:40 на автошляху Вінниця — Київ за межами м. Калинівка горить рейсовий автобус Вінниця — Житомир. Рятувальники встановили, що вогнем охоплено акумуляторний відсік автобусу “ЕТАЛОН”. Пожежу локалізовано об 11:57, а ліквідовано об 11:59.

До ліквідації пожежі від ДСНС залучалося чотири чоловіки особового складу та одна одиниця спецтехніки. Причина виникнення пожежі встановлюється фахівцями.

Нагадаємо, 2 березня пожежа виникла в автобусі КАвЗ-3270 у Кременчуці Полтавської області.

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