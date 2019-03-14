В Винницкой области горел рейсовый автобус

Сегодня в 11:40 на автодороге Винница - Киев пределами г. Калиновка горит рейсовый автобус Винница-Житомир. Спасатели установили, что огнем охвачено аккумуляторный отсек автобуса "Эталон". Пожар локализован в 11:57, а ликвидирован в 11:59.

К ликвидации пожара от ГСЧС привлекалось четыре человека личного состава и одна единица спецтехники. Причина возникновения пожара устанавливается специалистами.

Напомним, 2 марта пожар возник в автобусе КАвЗ-3270 в Кременчуге Полтавской области.



