У Кременчуці горів автобус

Подія сталася 1 березня орієнтовно о 13:47 на вулиці Горького.

Вогнеборці, які прибули на виклик, негайно приступили до гасіння пожежі. Пожежу було локалізовано о 14:05, а о 14:10 – ліквідовано. Травмованих та загиблих немає. Рятувальники не допустили поширення полум’я на поруч розташовану будівлю.

Нагадаємо, пасажирський автобус сполученням "Могилів-Подільський - Київ" загорівся на автодорозі М-21 у Вінницькій області, семеро пасажирів та водій з автобуса евакуювалися самостійно.