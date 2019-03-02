У Кременчуці горів автобус
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Пожежа виникла в автобусі КАвЗ-3270 у Кременчуці Полтавської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
Подія сталася 1 березня орієнтовно о 13:47 на вулиці Горького.
Вогнеборці, які прибули на виклик, негайно приступили до гасіння пожежі. Пожежу було локалізовано о 14:05, а о 14:10 – ліквідовано. Травмованих та загиблих немає. Рятувальники не допустили поширення полум’я на поруч розташовану будівлю.
Нагадаємо, пасажирський автобус сполученням "Могилів-Подільський - Київ" загорівся на автодорозі М-21 у Вінницькій області, семеро пасажирів та водій з автобуса евакуювалися самостійно.