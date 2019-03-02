У Кременчуці горів автобус

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Пожежа виникла в автобусі КАвЗ-3270 у Кременчуці Полтавської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.

Подія сталася 1 березня орієнтовно о 13:47 на вулиці Горького.

Вогнеборці, які прибули на виклик, негайно приступили до гасіння пожежі. Пожежу було локалізовано о 14:05, а о 14:10 – ліквідовано. Травмованих та загиблих немає. Рятувальники не допустили поширення полум’я на поруч розташовану будівлю.

Нагадаємо, пасажирський автобус сполученням "Могилів-Подільський - Київ" загорівся на автодорозі М-21 у Вінницькій області, семеро пасажирів та водій з автобуса евакуювалися самостійно.

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