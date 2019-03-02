В Кременчуге горел автобус
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Пожар возник в автобусе КАвЗ-3270 в Кременчуге Полтавской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Происшествие произошло 1 марта примерно в 13:47 на улице Горького.
Пожарные, прибывшие на вызов, немедленно приступили к тушению пожара. Пожар был локализован в 14:05, а в 14:10 - ликвидирован. Травмированных и погибших нет. Спасатели не допустили распространения пламени на рядом стоящее здание.
К тушению привлекались 8 человек личного состава 16-й Государственной пожарно-спасательной части и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.
Напомним, пассажирский автобус сообщением "Могилев-Подольский - Киев" загорелся на автодороге М-21 в Винницкой области, семь пассажиров и водитель из автобуса эвакуировались самостоятельно.