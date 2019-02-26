На дороге загорелся автобус с пассажирами
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Пассажирский автобус сообщением "Могилев-Подольский - Киев" загорелся на автодороге М-21 в Винницкой области, семь пассажиров и водитель из автобуса эвакуировались самостоятельно. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
Сообщение о том, что на улице Ивана Мазепы в Калиновке горит автобус, спасатели получили 26 февраля в 13:33.
На месте пожарные выяснили, что горит моторный отсек пассажирского автобуса сообщением "Могилев-Подольский - Киев".
Семь пассажиров и водитель с транспортного средства эвакуировались самостоятельно до прибытия подразделения ГСЧС.
Спасатели организовали перевозку пассажиров до станции города Калиновка для продолжения движения по назначению. В 13:49 пожар был ликвидирован.
Обстоятельства и причина пожара выясняются.
Напомним, нетрезвый закарпатец похитил автобус.