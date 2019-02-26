На дорозі загорівся автобус з пасажирами

Повідомлення про те, що на вулиці Івана Мазепи у Калинівці горить автобус, рятувальники отримали 26 лютого о 13:33.

На місці пожежники з’ясували, що горить моторний відсік пасажирського автобуса сполученням "Могилів-Подільський - Київ".

Семеро пасажирів та водій з транспортного засобу евакуювалися самостійно до прибуття підрозділу ДСНС.

Рятувальники організували перевезення пасажирів до станції міста Калинівка для продовження руху за призначенням. О 13:49 пожежу ліквідовано.

Наразі обставини та причина пожежі з’ясовуються.

Нагадаємо, нетверезий закарпатець викрав автобус.