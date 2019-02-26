На дорозі загорівся автобус з пасажирами
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Пасажирський автобус сполученням "Могилів-Подільський - Київ" загорівся на автодорозі М-21 у Вінницькій області, семеро пасажирів та водій з автобуса евакуювалися самостійно. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
Повідомлення про те, що на вулиці Івана Мазепи у Калинівці горить автобус, рятувальники отримали 26 лютого о 13:33.
На місці пожежники з’ясували, що горить моторний відсік пасажирського автобуса сполученням "Могилів-Подільський - Київ".
Семеро пасажирів та водій з транспортного засобу евакуювалися самостійно до прибуття підрозділу ДСНС.
Рятувальники організували перевезення пасажирів до станції міста Калинівка для продовження руху за призначенням. О 13:49 пожежу ліквідовано.
Наразі обставини та причина пожежі з’ясовуються.
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