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В Харьковском СИЗО 18-летний заключенный повесился на простыне

В Харьковском СИЗО 18-летний заключенный повесился на простыне

Киев • УНН

 • 20578 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. В Харьковском СИЗО заключенный совершил самоубийство повесившись на простыне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Секретариат Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Цитата

“По сообщению руководства СИЗО, в 6 часов 18 минут во время очередного обхода камер дежурным младшим инспектором ВРиО с камеры пришел вызов и сообщили, что заключенный совершил самоубийство путем повешения на простыне, закрепленной на внутренних решетках окна. На сигнал "Тревога" прибыл дежурный фельдшер, который начал реанимационные мероприятия. После прибытия бригады скорой неотложной помощи в 6 часов 35 минут была констатирована биологическая смерть”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что умерший заключенный 2004 года рождения прибыл в учреждение в 2021 году, содержался с тремя несовершеннолетними. Жалоб относительно условий содержания и ненадлежащего отношения к нему со стороны сокамерников и работников следственного изолятора в администрацию учреждения не поступало.

Сейчас на месте работают органы полиции и прокуратуры.

Кроме того, по поручению Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, работники Отдела регионального представительства в восточных областях Сергей Кузьменко и Андрей Бохвалов осуществили мониторинговый визит в СИЗО с целью проверки соблюдения прав содержащихся лиц.

Дополнение

В Луцком следственном изоляторе умер 62-летний мужчина, которого подозревают в убийстве жены и дочери. Вскрытие тела показало, что мужчина скончался от нанесения тяжких телесных повреждений.

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