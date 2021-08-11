У Луцькому СІЗО помер чоловік, який зарубав дружину та доньку: названо причину
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. У Луцькому слідчому ізоляторі помер 62-річний чоловік, якого підозрюють у вбивстві дружини та доньки. Розтин тіла показав, що чоловік помер від нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Про це журналісту УНН повідомили в ГУНП у Волинській області.
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“Смерть ув’язненого медики констатували учора ввечері близько 21:00. Крім підозрюваного у камері знаходилося ще четверо ув’язнених”, — повідомили в поліції.
У поліції зазначили, що тіло померлого було направили на судово-медичну експертизу.
“Попередньо слідів насильницької смерті виявлено не було, але під час розтину було з’ясовано, що чоловік помер від нанесення тяжких тілесних ушкоджень”, — сказали в поліції.
Окрім того, за цим фактом слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч.2 ст. 121 ККУ.
"Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого",- додали в поліції.
Доповнення
У Луцьку 62-річний чоловік зарубав сокирою дружину та доньку.
За даними зі звіту Нацполіції, у середньому торік одне умисне вбивство ставалося кожні 6 годин. Так, у 2020 році сталося 1326 умисних вбивств, що на 7,1% менше, ніж у 2019 році. Розкрито 95% таких убивств.