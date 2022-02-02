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У Харківському СІЗО 18-річний ув’язнений повісився на простирадлі

У Харківському СІЗО 18-річний ув’язнений повісився на простирадлі

Київ • УНН

 • 20580 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. У Харківському СІЗО ув’язнений скоїв самогубство повісившись на простирадлі. Про це УНН повідомляє з посилання на Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Цитата

“За повідомленням керівництва СІЗО, о 6-тій годині 18 хвилин під час чергового обходу камер черговим молодшим інспектором ВРіО з камери надійшов виклик та було повідомлено, що ув’язнений скоїв самогубство шляхом повішення на простирадлі, закріпленого на внутрішніх гратах вікна. На сигнал „Тривога“ прибув черговий фельдшер, який розпочав реанімаційні заходи. Після прибуття працівників бригади швидкої невідкладної допомоги о 6-тій годині 35 хвилин була констатована біологічна смерть”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що померлий ув’язнений 2004 року народження прибув до установи у 2021 році, утримувався з трьома неповнолітніми. Скарг щодо умов утримування та неналежного ставлення до нього з боку співкамерників та працівників слідчого ізолятора до адміністрації установи не надходило.

Наразі на місці працюють органи поліції та прокуратури.

Окрім того, за дорученням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, працівники Відділу регіонального представництва в східних областях Сергій Кузьменко та Андрій Бохвалов здійснили моніторинговий візит до СІЗО з метою перевірки додержання прав утримуваних осіб.

Доповнення

У Луцькому слідчому ізоляторі помер 62-річний чоловік, якого підозрюють у вбивстві дружини та доньки. Розтин тіла показав, що чоловік помер від нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

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