В Харьковском детском саду взрывчатку не нашли

С детского сада эвакуировали 252 человека.

Взрывчатых веществ, бомб и чего либо, предметов, похожих на опасные, специалистами обнаружено не было.

"Всего из здания в результате вывели 252 человека. Это были воспитанники детского сада и работники учреждения", - рассказала инспектор отдела по связям с общественностью ГУ НП в Харьковской области Александра Алексеева.

Сейчас правоохранители устанавливают телефонного "минера".

Напомним, 10 ноября в 13:45 в Индустриальный отдел полиции поступило сообщение от работников заведения о том, что к ним позвонил неизвестный гражданин и заявил о якобы заложенной взрывчатке.