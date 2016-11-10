В Харьковском детском саду взрывчатку не нашли
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 10 ноября. УНН. Эксперты проверили 12 тыс. кв. м помещений детсада на улице Луи Пастера. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.
С детского сада эвакуировали 252 человека.
Взрывчатых веществ, бомб и чего либо, предметов, похожих на опасные, специалистами обнаружено не было.
"Всего из здания в результате вывели 252 человека. Это были воспитанники детского сада и работники учреждения", - рассказала инспектор отдела по связям с общественностью ГУ НП в Харьковской области Александра Алексеева.
Сейчас правоохранители устанавливают телефонного "минера".
Напомним, 10 ноября в 13:45 в Индустриальный отдел полиции поступило сообщение от работников заведения о том, что к ним позвонил неизвестный гражданин и заявил о якобы заложенной взрывчатке.