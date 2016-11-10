У Харківському дитсадку вибухівку не знайшли
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 10 листопада. УНН. Експерти перевірили 12 тис. кв. м приміщень дитсадка на вулиці Луї Пастера. Про це повідомили в прес-службі ГУ НП в Харківській області.
З дитячого садка евакуювали 252 людини.
Вибухових речовин, бомб і чого або, предметів, схожих на небезпечні, фахівцями знайдено не було.
"Всього з будівлі в результаті вивели 252 людини. Це були вихованці дитячого садка і працівники установи", - розповіла інспектор відділу зі зв'язків з громадськістю ГУ НП в Харківській області Олександра Алексєєва.
Зараз правоохоронці встановлюють телефонного "мінера".
Нагадаємо, 10 листопада о 13:45 до Індустріального відділу поліції надійшло повідомлення від працівників закладу про те, що до них зателефонував невідомий громадянин і заявив про нібито закладену вибухівку.