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Поезд насмерть сбил женщину в Харьковской области

Киев • УНН

 • 11870 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Ночью 3 мая в Валковском районе Харьковской области товарный железнодорожный состав сбил пожилую женщину. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, передает УНН.

Поезд насмерть сбил женщину в Харьковской области

В 03:24 четверга, 3 мая, на железнодорожном перегоне “Ковяги-Хворостово” грузовой поезд из Полтавы сбил 66-летнюю местную жительницу.

От полученных травм пенсионерка скончалась.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по статье 276 (“нарушение правил безопасности при эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта”) Уголовного кодекса.

В данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Как сообщалось, по данным “Укрзализныци”, с начала 2018 года до сегодняшнего дня из-за нарушения правил безопасности на объектах железнодорожного транспорта получили травмы различной степени тяжести 193 посторонних лица, в том числе 110 — со смертельным исходом.

Напомним, 25 апреля поезд “Киев-Львов” сбил насмерть женщину.

Украинские Национальные Новости

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