Потяг на смерть збив жінку на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Вночі 3 травня у Валківському районі Харківської області товарний поїзд збив літню жінку. Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції у Харківській області, передає УНН.
О 3:24 четверга, 3 травня, на залізничному перегоні “Ков’яги-Хворостове” вантажний потяг з Полтави збив 66-річну місцеву жительку.
Від отриманих травм пенсіонерка померла.
За цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 276 ( “порушення правил безпеки при експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту”) Кримінального кодексу.
Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини події.
Як повідомлялося, за даними “Укрзалізниці”, з початку 2018 року до сьогоднішнього дня через порушення правил безпеки на об’єктах залізничного транспорту отримали травми різного ступеня тяжкості 193 сторонніх осіб, у тому числі 110 — зі смертельними наслідками.
Нагадаємо, 25 квітня поїзд “Київ-Львів” збив на смерть жінку.