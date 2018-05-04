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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Потяг на смерть збив жінку на Харківщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Вночі 3 травня у Валківському районі Харківської області товарний поїзд збив літню жінку. Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції у Харківській області, передає УНН.

Потяг на смерть збив жінку на Харківщині

О 3:24 четверга, 3 травня, на залізничному перегоні “Ков’яги-Хворостове” вантажний потяг з Полтави збив 66-річну місцеву жительку.

Від отриманих травм пенсіонерка померла.

За цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 276 ( “порушення правил безпеки при експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту”) Кримінального кодексу.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

Як повідомлялося, за даними “Укрзалізниці”, з початку 2018 року до сьогоднішнього дня через порушення правил безпеки на об’єктах залізничного транспорту отримали травми різного ступеня тяжкості 193 сторонніх осіб, у тому числі 110 — зі смертельними наслідками.

Нагадаємо, 25 квітня поїзд “Київ-Львів” збив на смерть жінку.

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