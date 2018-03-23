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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 19473 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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В Харьковском горсовете проводят обыски

В Харьковском горсовете проводят обыски

Киев  •  УНН

 • 11324 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. В одном из департаментов Харьковского горсовета сотрудники прокуратуры, Службы безопасности и Нацполиции проводят обыски. Об этом сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко в Facebook, передает УНН.

"В одном из департаментов Харьковского горсовета в рамках расследования по ч.3 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц) проводятся обыски с участием сотрудников прокуратуры, СБУ и Национальной полиции", - сообщил он.

По его словам, всего проводится около 20 обысков, как в рабочих кабинетах работников департамента, так и по месту жительства возможных фигурантов производства.

"Целью указанных следственных действий является отыскание документации и других данных, связанных с проведением реконструкции спортивных объектов в Харькове", - сообщили в ГПУ.

Отмечается, что все следственные действия санкционированы районными судами Харькова и проводятся с соблюдением законодательства.

Как сообщал УНН, в Харьковской области разоблачили агентурную сеть российских спецслужб.

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