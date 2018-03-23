У Харківській міськраді проводять обшуки
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. В одному з департаментів Харківської міськради співробітники прокуратури, Служби безпеки та Нацполіції проводять обшуки. Про це повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко у Facebook, передає УНН.
“В одному з департаментів Харківської міськради в рамках розслідування за ч.3 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб) проводяться обшуки за участі співробітників прокуратури, СБУ та Національної поліції”, — повідомив він.
За його словами, усього проводиться близько 20 обшуків, як у робочих кабінетах працівників департаменту, так і за місцем проживання можливих фігурантів провадження.
“Метою вказаних слідчих дій є відшукання документації та інших даних, пов’язаних з проведенням реконструкції спортивних об’єктів у Харкові”, — повідомили у ГПУ.
Зазначається, що всі слідчі дії санкціоновані районними судами Харкова та проводяться з дотриманням законодавства.
Як повідомляв УНН, на Харківщині викрили агентурну мережу російських спецслужб.