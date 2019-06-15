В харьковской больнице мужчина покончил жизнь самоубийством
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Тело мужчины обнаружили повешенным в палате в четверг около 4:30. Происшествие произошло в медицинском учреждении на улице Краснодарской в Немышлянском районе города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ ЧП в Харьковской области.
По предварительным данным, 33-летний мужчина, который находился на стационарном лечении, покончил жизнь самоубийством. Известно, что при жизни он неоднократно высказывал намерения покончить с собой.
Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы. Все обстоятельства выясняются.
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".
Напомним, во всех харьковских больницах проводили эвакуацию из-за сообщения о заминировании.