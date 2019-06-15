У харківській лікарні чоловік покінчив життя самогубством
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Тіло чоловіка виявили повішеним у палаті у четвер близько 04:30. Подія сталася у медичному закладі на вулиці Краснодарській у Немишлянському районі міста. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ НП у Харківській області.
За попередніми даними, 33-річний чоловік, який перебував на стаціонарному лікуванні, покінчив життя самогубством. Відомо, що при житті він неодноразово висловлював наміри покінчити з життям.
Тіло загиблого без видимих ознак насильницької смерті направлено для проведення судово-медичної експертизи. Усі обставини з’ясовуються.
Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство".
Нагадаємо, у всіх харківських лікарнях проводили евакуацію через повідомлення про замінування.