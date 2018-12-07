В харьковской квартире нашли мумию
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В одной из квартир Харькова нашли тело женщины в состоянии мумификации. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области, передает УНН.
Так, тело погибшей нашли в квартире на улице Семена Кузнеца вчера, 6 декабря.
"На месте полицейские обнаружили тело женщины в состоянии мумификации. Правоохранители провели осмотр квартиры и опросили соседей. В настоящее время тело 39-летней погибшей направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти", – говорится в сообщении.
Информацию о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 УК Украины – это умышленное убийство с пометкой "естественная смерть". Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства смерти женщины. Следственные действия продолжаются.
Напомним, в Николаевской области во время обработки фермерского поля нашли мумию неизвестного мужчины.