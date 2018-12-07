У харківській квартирі знайшли мумію
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. В одній з квартир Харкова знайшли тіло жінки у стані муміфікації. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Харківській області, передає УНН.
Так, тіло загиблої знайшли у квартирі на вулиці Семена Кузнеця вчора, 6 грудня.
"На місці поліцейські виявили тіло жінки в стані муміфікації. Правоохоронці провели огляд квартири та опитали сусідів. На даний час тіло 39-річної загиблої направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті", – йдеться в повідомленні.
Інформацію про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 КК України – це умисне вбивство з приміткою "природна смерть". Наразі поліцейські встановлюють усі обставини смерті жінки. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, у Миколаївській області під час обробки фермерського поля знайшли мумію невідомого чоловіка.