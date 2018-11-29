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У Миколаївській області на полі знайшли мумію

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. У селі Крива Пустош на Миколаївщині випадково виявили мумію невідомого чоловіка. Про це УНН повідомили у відділі комунікацій управління поліції Миколаївської області.

“Мумію знайшли півтора місяці тому. Її виявили місцеві жителі під час обробки фермерського поля. Наразі особа невідома, триває слідство”, — розповіли у відділі комунікацій.

На даний момент невідомо, за яких обставин відбулася смерть та муміфікація знайденого тіла.

Водночас, місцеві ЗМІ, з посиланням на власні джерела у поліції, повідомляють що труп належить сивому чоловіку ростом трохи вище 170 см.

Як повідомляв УНН, турецькі дослідники знайшли ймовірне місце поховання Святого Миколая в Демре, провінції Анталії.

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