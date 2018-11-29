В Николаевской области на поле нашли мумию
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В селе Кривая Пустошь Николаевской области случайно обнаружили мумию неизвестного мужчины. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникаций управления полиции Николаевской области.
"Мумию нашли полтора месяца назад. Ее обнаружили местные жители во время обработки фермерского поля. Сейчас личность неизвестна, ведется следствие", - рассказали в отделе коммуникаций.
На данный момент неизвестно, при каких обстоятельствах произошла смерть и мумификация найденного тела.
В то же время, местные СМИ со ссылкой на собственные источники в полиции, сообщают, что труп принадлежит седому мужчине ростом чуть выше 170 см.
Как сообщал УНН, турецкие исследователи нашли вероятное место захоронения Святого Николая в Демре, провинции Анталии.