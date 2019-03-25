В Казахстане предложили переименовать еще три города

"Необходимо дать Петропавловску имя Абылай хана, который в свое время установил свою орду и собрал все три жуза воедино. Необходимо дать Павлодару имя последнего хана казахов Кенесары, который боролся за независимость своего народа. Необходимо дать Семею, который раньше называли Алаш, имя председателя правительства Алашорды Алихана Бокейханова", - сказал Иса.

Позже в беседе со СМИ политик сообщил, что это является его личным мнением.

Как сообщал УНН, 23 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании Астаны в Нурсултан.

Переименование произошло после того, как 19 марта в телеэфире Нурсултан Назарбаев заявил о прекращении своих полномочий президента страны. При этом, он заявил, что остается председателем совета безопасности страны, который "законами наделен серьезными полномочиями определения внутренней, внешней политики".