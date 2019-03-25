У Казахстані запропонували перейменувати ще три міста
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Заступник голови демократичної партії Казахстану "Ак жол" Казбек Іса запропонував після зміни назви столиці країни перейменувати ще три міста - Петропавловськ, Павлодар і Семей. Про це передає УНН, посилаючись на Тengrinews.kz.
"Необхідно дати Петропавловську ім'я Абилай хана, який свого часу встановив свою орду і зібрав всі три жуза воєдино. Необхідно дати Павлодару ім'я останнього хана казахів Кенесари, який боровся за незалежність свого народу. Необхідно дати Семею, який раніше називали Алаш, ім'я голови уряду Алашорди Аліхана Бокейханова", - сказав Іса.
Пізніше в бесіді зі ЗМІ політик повідомив, що це є його особистою думкою.
Як повідомляв УНН, 23 березня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про перейменування Астани в Нурсултан.
Перейменування відбулося після того, як 19 березня в телеефірі Нурсултан Назарбаєв заявив про припинення своїх повноважень президента країни. При цьому, він заявив, що залишається головою ради безпеки країни, який "законами наділений серйозними повноваженнями визначення внутрішньої, зовнішньої політики".