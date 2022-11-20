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В Казахстане начались досрочные президентские выборы

В Казахстане начались досрочные президентские выборы

Киев • УНН

 • 361244 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Казахстане проходят внеочередные президентские выборы. На пост главы государства, помимо действующего лидера Касим-Жомарта Токаева, претендуют еще пять кандидатов, пишет Informburo.kz, передает УНН.

 

Детали

Из более 10,1 тыс. избирательных участков, образованных в Казахстане и за его пределами (68 в зарубежных диппредставительствах республики), большинство открыли двери в 07:00 по времени Астаны, 86 участков в столице, Алматы и Шимкенте начали работу на час раньше – в 06:00. В пяти из 20 регионов страны они открылись часом позже, поскольку расположены в другом часовом поясе. Они будут открыты для голосования до 20:00.

На пост главы государства претендуют шесть кандидатов:

· Каракат Абден - Национальный альянс профессиональных социальных работников;

· Нурлан Ауесбаев - ОСДП;

· Жигули Дайрабаев - партия "Ауыл";

· Мейрам Кажыкен - Содружество профсоюзов Казахстана "Аманат";

· Касым-Жомарт Токаев - Общественная коалиция;

· Салтанат Турсынбекова - РОО "Қазақ аналары - дәстүрге жол".

Проголосовали все шесть кандидатов в президенты Казахстана, а также премьер-министр Алихан Смаилов, глава Сената Маулен Ашимбаев, госсекретарь Эрлан Карин, глава Мажилиса Эрлан Кошанов, акимы Эрболат Досаев и Алтай Кульгинов и другие. Также голос отдал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

По данным Центральной избирательной комиссии республики, уже проголосовали почти 2,8 миллиона граждан, что составляет более 23%.

Добавим 

69-летний Токаев стал президентом в 2019 году и консолидировал власть, устранив авторитарного предшественника Нурсултана Назарбаева после январских беспорядков.

Токаев пообещал построить "новый Казахстан" путем либерализации судебной системы, борьбы с коррупцией и проведения реформ.

Он также раскритиковал вторжение москвы в Украину, но не стал присоединяться к западным санкциям в отношении россии.

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