В Казахстане начались досрочные президентские выборы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Казахстане проходят внеочередные президентские выборы. На пост главы государства, помимо действующего лидера Касим-Жомарта Токаева, претендуют еще пять кандидатов, пишет Informburo.kz, передает УНН.
Детали
Из более 10,1 тыс. избирательных участков, образованных в Казахстане и за его пределами (68 в зарубежных диппредставительствах республики), большинство открыли двери в 07:00 по времени Астаны, 86 участков в столице, Алматы и Шимкенте начали работу на час раньше – в 06:00. В пяти из 20 регионов страны они открылись часом позже, поскольку расположены в другом часовом поясе. Они будут открыты для голосования до 20:00.
На пост главы государства претендуют шесть кандидатов:
· Каракат Абден - Национальный альянс профессиональных социальных работников;
· Нурлан Ауесбаев - ОСДП;
· Жигули Дайрабаев - партия "Ауыл";
· Мейрам Кажыкен - Содружество профсоюзов Казахстана "Аманат";
· Касым-Жомарт Токаев - Общественная коалиция;
· Салтанат Турсынбекова - РОО "Қазақ аналары - дәстүрге жол".
Проголосовали все шесть кандидатов в президенты Казахстана, а также премьер-министр Алихан Смаилов, глава Сената Маулен Ашимбаев, госсекретарь Эрлан Карин, глава Мажилиса Эрлан Кошанов, акимы Эрболат Досаев и Алтай Кульгинов и другие. Также голос отдал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
По данным Центральной избирательной комиссии республики, уже проголосовали почти 2,8 миллиона граждан, что составляет более 23%.
Добавим
69-летний Токаев стал президентом в 2019 году и консолидировал власть, устранив авторитарного предшественника Нурсултана Назарбаева после январских беспорядков.
Токаев пообещал построить "новый Казахстан" путем либерализации судебной системы, борьбы с коррупцией и проведения реформ.
Он также раскритиковал вторжение москвы в Украину, но не стал присоединяться к западным санкциям в отношении россии.