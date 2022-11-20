У Казахстані розпочалися дострокові президентські вибори

Деталі

З понад 10,1 тис. виборчих дільниць, утворених у Казахстані та за його межами (68 у закордонних диппредставництвах республіки), більшість відчинили двері о 07:00 за часом Астани, 86 дільниць у столиці, Алмати та Шимкенті розпочали роботу на годину раніше – о 06:00. У п'яти із 20 регіонів країни вони відкрилися на годину пізніше, оскільки розташовані в іншому часовому поясі. Вони будуть відкриті для голосування до 20:00.

На пост глави держави претендують шість кандидатів:

· Каракат Абден - Національний альянс професійних соціальних працівників;

· Нурлан Ауесбаєв - ОСДП;

· Жигулі Дайрабаєв - партія "Ауил";

· Мейрам Кажікен - Співдружність профспілок Казахстану "Аманат";

· Касим-Жомарт Токаєв - Громадська коаліція;

· Салтанат Турсинбекова - РГО "Қазақ аналари - дәстүрге жол".

Проголосували всі шість кандидатів у президенти Казахстану, а також прем'єр-міністр Аліхан Смаїлов, голова Сенату Маулен Ашимбаєв, держсекретар Ерлан Карін, голова Мажилісу Ерлан Кошанов, акіми Ерболат Досаєв та Алтай Кульгінов та інші. Також голос на виборах віддав перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.

За даними Центральної виборчої комісії республіки, вже проголосували майже 2,8 мільйона громадян, що становить понад 23%.

Додамо

69-річний Токаєв став президентом у 2019 році та консолідував владу, усунувши авторитарного попередника Нурсултана Назарбаєва після січневих заворушень.

Токаєв пообіцяв побудувати "новий Казахстан" шляхом лібералізації судової системи, боротьби з корупцією та проведення реформ.

Він також розкритикував вторгнення москви до України, але не став приєднуватися до західних санкцій щодо росії.