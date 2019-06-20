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В пытках подозревают четырех полицейских из Днепра

Киев • УНН

 • 12032 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, сообщили о подозрении четырем полицейским Индустриального отделения полиции Днепропетровской области за пытки человека. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГБР.

В пытках подозревают четырех полицейских из Днепра

По данным следствия, группа из четырех полицейских в ноябре 2018 после задержания жителя Днепра 1992 года рождения, применяя силу, заставляли последнего признаться в краже. Согласно выводам экспертных исследований у пострадавшего обнаружены многочисленные телесные повреждения средней степени тяжести.

В ГБР объяснили, что если бы мужчина признался в содеянном, ему было бы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 185 Уголовного Кодекса Украины (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему). Такое обвинение наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.

"Полицейским объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 127, ч. 2.ст. 28 и ч. 1.ст. 365 Уголовного Кодекса Украины (истязание по предварительному сговору группой лиц и превышение власти или служебных полномочий). Также следователи ГБР направили ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения их от занимаемой должности", - сообщили в пресс-службе.

В случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

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