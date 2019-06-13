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ООН відомо про понад 500 випадків катувань і жорсткого поводження по обидва боки лінії зіткнення

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Упродовж останніх 5 років Місія ООН задокументувала понад 500 окремих випадків застосування катувань або жорсткого поводження по обидві сторони лінії зіткнення на Донбасі. Про це під час брифінгу в Києві заявила Голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер, передає кореспондент УНН.

ООН відомо про понад 500 випадків катувань і жорсткого поводження по обидва боки лінії зіткнення

"Упродовж останніх 5 років ми задокументували понад 500 окремих випадків застосування катувань або жорсткого поводження по обидві сторони лінії зіткнення", - сказала Фрейзер.

Однак, з її слів, це лише "верхівка айсберга".

"Адже катування є системною проблемою в Україні, яка загострилась в результаті збройного конфлікту", - додала голова місії.

З її слів, на сьогодні поширеність випадків свавільних затримань, тримання під вартою без зв’язку з зовнішнім світом, катувань і жорстокого поводження в Україні значно менша, ніж в 2014, 2015 та 2016 роках.

"Проте ми продовжуємо документувати такі випадки. Ймовірними порушниками в багатьох випадках є Служба безпеки України, та так звані "Міністерства державної безпеки" самопроголошеної "ДНР" та "ЛНР", - повідомила Фрейзер.

Вона заявила, що загалом УВКПЛ ООН відомо про 51 незаконне місце тримання під вартою, де люди піддавались свавільному затриманню, катуванню та жорстокому поводженню.

Як повідомляв УНН, за три місяці на сході України 10 цивільних загинули, 35 зазнали поранень

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