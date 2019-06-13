ООН известно о более 500 случаев пыток и жестокого обращения с обеих сторон линии соприкосновения

"В течение последних 5 лет мы задокументировали более 500 отдельных случаев применения пыток или жестокого обращения по обе стороны линии соприкосновения", - сказала Фрейзер.



Однако, по ее словам, это лишь "верхушка айсберга".



"Ведь пытки являются системной проблемой в Украине, которая обострилась в результате вооруженного конфликта", - добавила глава миссии.



По ее словам, на сегодня распространенность случаев произвольных задержаний, содержания под стражей без связи с внешним миром, пыток и жестокого обращения в Украине значительно меньше, чем в 2014, 2015 и 2016 годах.



"Однако мы продолжаем документировать такие случаи. Вероятными нарушителями во многих случаях является Служба безопасности Украины, и так называемые "Министерства государственной безопасности" самопровозглашенной "ДНР" и "ЛНР", - сообщила Фрейзер.



Она заявила, что в целом УВКПЧ ООН известно о 51 незаконное место содержания под стражей, где люди подвергались произвольному задержанию, пыткам и жестокому обращению.



Как сообщал УНН, за три месяца на востоке Украины 10 гражданских погибли, 35 получили ранения .