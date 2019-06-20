У катуванні підозрюють чотирьох поліцейських з Дніпра
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, повідомили про підозру чотирьом поліцейським Індустріального відділення поліції Дніпропетровської області за катування людини. Про це УНН повідомили у прес-службі ДБР.
За даними слідства, група з чотирьох поліцейських у листопаді 2018 року після затримання мешканця Дніпра 1992 року народження, застосовуючи силу, змушували останнього зізнатися в крадіжці. Згідно з висновками експертних досліджень у потерпілого виявлено численні тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.
У ДБР пояснили, що якби чоловік зізнався у скоєному, йому було б повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 185 Кримінального Кодексу України (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому). Таке обвинувачення карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років.
“Поліцейським оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 127, ч. 2.ст. 28 та ч. 1.ст. 365 Кримінального Кодексу України (катування за попередньою змовою групою осіб і перевищення влади або службових повноважень). Також слідчі ДБР направили клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення їх від займаної посади”, - повідомили у прес-службі.
У разі доведення вини, правоохоронцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.
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