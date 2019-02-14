В Карпатах значительная снеголавинная опасность
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В украинских Карпатах в четверг, 14 февраля, сохраняется значительная снеголавинная опасность. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС Украины.
"14 февраля в горах Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - сообщили в ведомстве.
Добавим, с начала этого месяца в Карпатах сошло уже по меньшей мере 11 лавин. В частности, одна лавина сошла 1 февраля, еще одна - 2 февраля, еще семь - 3 февраля, две - 6 февраля.
Напомним, в Украине 14 февраля ожидается небольшой снег, местами с дождем - в западных, северных, большинстве центральных и Одесской областях, в Карпатах ночью умеренный снег.