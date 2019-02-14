Сьогодні в Україні сніжитиме
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. В Україні у четвер, 14 лютого, очікується невеликий сніг, місцями з дощем - у західних, північних, більшості центральних та Одеській областях. Температура повітря - до 3° тепла, на заході та півдні - до 5° вище нуля. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"14 лютого в Україні у західних, північних, більшості центральних та Одеській областях невеликий сніг, місцями з дощем, у Карпатах вночі помірний сніг; на решті території без істотних опадів. На дорогах країни, крім півдня, подекуди ожеледиця", - вказали синоптики.
Вітер північно-західний та західний, 5-10 м/с, в Карпатському регіоні окремі пориви 15-20 м/с.
Температура вдень від 2° морозу до 3° тепла, на заході та півдні країни 0-5° тепла.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз на лютий.