Сьогодні в Україні сніжитиме

"14 лютого в Україні у західних, північних, більшості центральних та Одеській областях невеликий сніг, місцями з дощем, у Карпатах вночі помірний сніг; на решті території без істотних опадів. На дорогах країни, крім півдня, подекуди ожеледиця", - вказали синоптики.

Вітер північно-західний та західний, 5-10 м/с, в Карпатському регіоні окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вдень від 2° морозу до 3° тепла, на заході та півдні країни 0-5° тепла.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз на лютий.