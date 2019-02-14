Сегодня в Украине будет идти снег
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В Украине в четверг, 14 февраля, ожидается небольшой снег, местами с дождем - в западных, северных, большинстве центральных и Одесской областях. Температура воздуха - до 3° тепла, на западе и юге - до 5° выше нуля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"14 февраля в Украине в западных, северных, большинстве центральных и Одесской областях небольшой снег, местами с дождем, в Карпатах ночью умеренный снег, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица", - указали синоптики.
Ветер северо-западный и западный, 5-10 м/с, в Карпатском регионе отдельные порывы 15-20 м/с.
Температура днем от 2° мороза до 3° тепла, на западе и юге страны 0-5° тепла.
Напомним, синоптики дали прогноз на февраль .