У Карпатах значна сніголавинна небезпека

"14 лютого у горах Івано-Франківської, Закарпатської та Львівської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - повідомили у відомстві.

Додамо, з початку цього місяця у Карпатах зійшло уже щонайменше 11 лавин. Зокрема, одна лавина зійшла 1 лютого, ще одна - 2 лютого, ще сім - 3 лютого, дві - 6 лютого.

Нагадаємо, в Україні 14 лютого очікується невеликий сніг, місцями з дощем - у західних, північних, більшості центральних та Одеській областях, у Карпатах вночі помірний сніг.