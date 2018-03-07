В Карпатах сохраняется лавинная опасность
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила о лавинной опасности в Карпатах, пишет УНН.
"По данным УкрГидрометцентра, 7 марта в высокогорье Закарпатской области сохраняется, а в горах Ивано-Франковской области объявляется значительная снеголавинная опасность (3 уровень). 7-8 марта в горах Львовской области объявляется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, лавинная опасность в Карпатах сохраняется с начала недели.
Как сообщал УНН, сегодня на большей части территории Украины ожидается мокрый снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха днем 0-5 градусов тепла.