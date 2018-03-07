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17:10 • 58105 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

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16:40 • 61527 просмотра

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В Карпатах сохраняется лавинная опасность

В Карпатах сохраняется лавинная опасность

Киев  •  УНН

 • 7148 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила о лавинной опасности в Карпатах, пишет УНН.

"По данным УкрГидрометцентра, 7 марта в высокогорье Закарпатской области сохраняется, а в горах Ивано-Франковской области объявляется значительная снеголавинная опасность (3 уровень). 7-8 марта в горах Львовской области объявляется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, лавинная опасность в Карпатах сохраняется с начала недели.

Как сообщал УНН, сегодня на большей части территории Украины ожидается мокрый снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха днем ​​0-5 градусов тепла.

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