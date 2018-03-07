У Карпатах зберігається лавинна небезпека
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про лавинну небезпеку у Карпатах, пише УНН.
“За даними УкрГідрометцентру, 7 березня у високогір’ї Закарпатської області зберігається, а у горах Івано-Франківської області оголошується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). 7-8 березня у горах Львівської області оголошується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, лавинна небезпека у Карпатах зберігається з початку тижня.
Як повідомляв УНН, сьогодні на переважній території України очікується мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Температура повітря становитиме вдень 0-5 градусів тепла.