В Карпатах предостерегли о схождении лавин
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В четверг и пятницу, 21 и 22 марта в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительное снеголавинная опасность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу снеголавинной ситуации в Украине в Facebook.
"Значительная снеголавинная опасность третьего уровня, в связи с нестабильным состоянием снежного покрова ожидается 21-22 марта - в высокогорье Ивано-Франковской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возможно сходжение при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин.
Также 21 и 22 марта в горах и на высокогорье Закарпатской областей сохраняется умеренная снеголавинная опасность (2 уровень). Низкая снеголавинная опасность (1 уровень) сохранится и в горах Львовской и Черновицкой областей.
Как сообщал УНН, в субботу Украину накроет магнитная буря.