В Карпатах предостерегли о схождении лавин

"Значительная снеголавинная опасность третьего уровня, в связи с нестабильным состоянием снежного покрова ожидается 21-22 марта - в высокогорье Ивано-Франковской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возможно сходжение при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин.

Также 21 и 22 марта в горах и на высокогорье Закарпатской областей сохраняется умеренная снеголавинная опасность (2 уровень). Низкая снеголавинная опасность (1 уровень) сохранится и в горах Львовской и Черновицкой областей.

Как сообщал УНН, в субботу Украину накроет магнитная буря.