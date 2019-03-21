У Карпатах застерегли про сходження лавин
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У четверг та п’ятницю, 21 і 22 березня, у високогір’ї Iвано-Франкiвської областi очікується значна сніголавинна небезпека. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Сніголавинної ситуації в Україні у Facebook.
"Значна сніголавинна небезпека третього рівня, у звязку iз нестабiльним станом снiгового покриву очікується 21-22 березня - у високогір’ї Iвано-Франкiвської областi", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що можливе сходження при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.
Також 21 та 22 березня у горах та на високогір’ї Закарпатської областей зберігається помірна сніголавинна небезпека (2 рівень). Низька сніголавинна небезпека (1 рівень) збережеться і у горах Львівської та Чернівецької областей.
Як повідомляв УНН, у суботу Україну накриє магнітна буря.