В Карпатах вследствие оттепели лавинная опасность
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В высокогорье Закарпатской области, 7 марта, в результате оттепели ожидается значительная снеголавинная опасность. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, 7 марта на высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНН, украинцев предупредили о сильных порывах ветра по стране в четверг, 7 марта.
Напомним, в Украине в четверг, 7 марта, без осадков. Температура воздуха днем повысится до 11 градусов на большей части территории страны, на Закарпатье и Прикарпатье - до 17 градусов с отметкой "плюс".