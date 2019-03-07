У Карпатах внаслідок відлиги лавинна небезпека
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У високогір’ї Закарпатської області, 7 березня, внаслідок відлиги очікується значна сніголавинна небезпека. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
“За даними УкрГідрометцентру, 7 березня на високогір’ї Закарпатської та у горах Івано-Франківської областей утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)”, — йдеться у повідомленні.
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Як повідомляв УНН, українців попередили про сильні пориви вітру по країні у четвер, 7 березня.
Нагадаємо, в Україні у четвер, 7 березня, без опадів. Температура повітря вдень підвищиться до 11 градусів на більшості території країни, на Закарпатті та Прикарпатті — до 17 градусів із позначкою “плюс”.