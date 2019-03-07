В Україні сьогодні до 17 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. В Україні у четвер, 7 березня, без опадів. Температура повітря вдень підвищиться до 11 градусів на більшості території країни, на Закарпатті та Прикарпатті - до 17 градусів із позначкою "плюс". Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
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"7 березня без опадів. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, вдень у західній частині пориви 15-20 м/с", - зазначили синоптики.
Температура вдень 6-11° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті місцями 14-17° тепла; на півночі Лівобережжя вдень 0-5° тепла.
Як повідомляв УНН, синоптики дали прогноз погоди на вихідні.