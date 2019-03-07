Українців попередили про сильний вітер
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Українців попередили про сильні пориви вітру по країні у четвер, 7 березня. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
“За даними УкрГідрометцентру, 7 березня вдень у західній частині України пориви вітру 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий)”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Синоптики дали прогноз погоди на вихідні
Нагадаємо, в Україні у четвер, 7 березня, без опадів. Температура повітря вдень підвищиться до 11 градусів на більшості території країни, на Закарпатті та Прикарпатті — до 17 градусів із позначкою “плюс”.