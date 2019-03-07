Украинцев предупредили о сильном ветре
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Украинцев предупредили о сильных порывах ветра по стране в четверг, 7 марта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По данным УкрГидрометцентра, 7 марта днем в западной части Украины порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
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Напомним, в Украине в четверг, 7 марта, без осадков. Температура воздуха днем повысится до 11 градусов на большей части территории страны, на Закарпатье и Прикарпатье - до 17 градусов с отметкой "плюс".