В Карпатах расцветает Долина нарциссов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В Долине нарциссов, расположенной возле города Хуст Закарпатской области, начали цвести нарциссы, передает корреспондент УНН.
Долину нарциссов считают визитной карточкой Закарпатья. В долине охраняется самый большой в Средней Европе очаг нарцисса узколистного (Narcissus angustifolius). Популяция этих цветов началась еще с ледникового периода. Отметим, что нарцисс узколистный занесен в Красную книгу Украины.
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В долине растут более 400 видов растений. Среди них есть редкие, а именно Пальчатокоренник Фукса (Dactylorhisa fuschii), Пальчатокоренник майский (D. Majalis), Кандык европейский (Erytrhonium dens-canis), Горечавка легочная (Gentiana pneumonanthe), Ирис сибирский (Iris sibirica) и другие.
Как сообщал Карпатский биосферный заповедник в Facebook, начало массового цветения нарцисса в долине ориентировочно ожидается с 4-5 мая.
Напомним, в дендропарке в Кропивницком расцвели сотни тюльпанов.