У Карпатах розквітає Долина нарцисів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У Долині нарцисів, яка розташована біля міста Хуст Закарпатської області, почали квітнути нарциси, передає кореспондент УНН.
Долину нарцисів вважають візитівкою Закарпаття. У долині охороняється найбільший у Середній Європі осередок нарцису вузьколистого (Narcissus angustifolius). Популяція цих квітів розпочалася ще з льодовикового періоду. Зазначимо, що нарцис вузьколистий занесений до Червоної книги України.
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У долині ростуть понад 400 видів рослин. Серед них є рідкісні, а саме Зозульки Фукса (Dactylorhisa fuschii), Зозульки травневі (D. Majalis), Еритроній собачий зуб (Erytrhonium dens-canis), Тирлич вузьколистий (Gentiana pneumonanthe), Півники сибірські (Iris sibirica) та інші.
Як повідомляв Карпатський біосферний заповідник у Facebook, початок масового цвітіння нарцису в долині орієнтовно очікується з 4-5 травня.
Нагадаємо, у дендропарку у Кропивницькому розквітли сотні тюльпанів.