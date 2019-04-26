У ландшафтному парку "Клебан-Бик" розцвіли півонії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У регіональному ландшафтному парку "Клебан-Бик", що у Костянтинівському районі Донецької області, розцвіли півонії. Відповідні фотографії розміщені на сторінці парку у Facebook, передає УНН.
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"У регіональному парку "Клебан-Бик" розцвіла Півонія тонколиста, або по народному "воронці", - розповіли у парку.
Регіональний ландшафтний парк "Клебан-Бик" розташований на території Костянтинівського району Донецької області, загальна площа парку - 2142,0 га.
Територія парку являє собою ніби гірську місцевість на обох берегах Клебан-Бикського водоймища, що в усті річки Бичок (притоки ріки Кривий Торець). Рослинність парку своєрідна. Для нього характерні дуже сухі яружні ліси й каменелюбна сухостійка рослинність.
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