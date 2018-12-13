Незадовго до Нового року на Закарпатті зацвів шафран
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Напередодні Нового року у Ясінях Закарпатської області зацвів шафран. Про це повідомила прес-служба Закарпатського облуправління лісового та мисливського господарства, передає УНН.
"Маленьке диво природи серед похмурої зими", – йдеться в повідомленні.
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Зазначимо, що шафрани можуть рости на висоті до 1500 метрів над рівнем моря й витримувати морози до −7 градусів.
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Нагадаємо, вперше в історії на Міжнародній космічній станції розпустився квітка. Згідно з попередньою інформацією, зацвіли айстри-цинії.
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