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Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони
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Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

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Незадовго до Нового року на Закарпатті зацвів шафран

Київ • УНН

 • 13309 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Напередодні Нового року у Ясінях Закарпатської області зацвів шафран. Про це повідомила прес-служба Закарпатського облуправління лісового та мисливського господарства, передає УНН.

Незадовго до Нового року на Закарпатті зацвів шафран

"Маленьке диво природи серед похмурої зими", – йдеться в повідомленні.

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Зазначимо, що шафрани можуть рости на висоті до 1500 метрів над рівнем моря й витримувати морози до −7 градусів.

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Нагадаємо, вперше в історії на Міжнародній космічній станції розпустився квітка. Згідно з попередньою інформацією, зацвіли айстри-цинії.

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