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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Незадолго до Нового года на Закарпатье зацвел шафран

Киев • УНН

 • 13309 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Накануне Нового года в Ясинях Закарпатской области зацвел шафран. Об этом сообщила пресс-служба Закарпатского облуправления лесного и охотничьего хозяйства, передает УНН.

Незадолго до Нового года на Закарпатье зацвел шафран

"Маленькое чудо природы среди мрачной зимы", – говорится в сообщении.

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Отметим, что шафраны могут расти на высоте до 1500 метров над уровнем моря и выдерживать морозы до -7 градусов.

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Напомним, впервые в истории на Международной космической станции распустился цветок. Согласно предварительной информации, зацвели астры-циннии.

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