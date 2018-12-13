Незадолго до Нового года на Закарпатье зацвел шафран

"Маленькое чудо природы среди мрачной зимы", – говорится в сообщении.

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Отметим, что шафраны могут расти на высоте до 1500 метров над уровнем моря и выдерживать морозы до -7 градусов.

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Напомним, впервые в истории на Международной космической станции распустился цветок. Согласно предварительной информации, зацвели астры-циннии.

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