Незадолго до Нового года на Закарпатье зацвел шафран
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Накануне Нового года в Ясинях Закарпатской области зацвел шафран. Об этом сообщила пресс-служба Закарпатского облуправления лесного и охотничьего хозяйства, передает УНН.
"Маленькое чудо природы среди мрачной зимы", – говорится в сообщении.
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Отметим, что шафраны могут расти на высоте до 1500 метров над уровнем моря и выдерживать морозы до -7 градусов.
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Напомним, впервые в истории на Международной космической станции распустился цветок. Согласно предварительной информации, зацвели астры-циннии.
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