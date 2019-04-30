У Кропивницькому розквітли сотні тюльпанів
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 30 квітня. УНН. У дендропарку у Кропивницькому розквітли сотні тюльпанів, передає кореспондент УНН.
Квіти різні за формою і кольором, їх висадили майже на всій площі парку.
Також відвідувачі приходять помилуватися розквітлою сакурою. Це рідкісне для міста дерево. Лише нещодавно алею сакур висадили на одній із центральних вулиць.
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Крім того, на клумбах око відвідувачів радують гіацинти, нарциси та інші квіти.
Як повідомляв УНН, у регіональному ландшафтному парку "Клебан-Бик", що у Костянтинівському районі Донецької області, розцвіли півонії.
Раніше в Ужгороді зацвіла сакура.